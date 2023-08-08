В Одесской области готовятся открыть пляжи: названа дата

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер объявил о возобновлении пляжного сезона в регионе, подписав соответствующее распоряжение.

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"Мы готовы открыть доступ к морю для всех желающих подражать океанским горизонтам. В конце прошлого месяца теракт на Каховской ГЭС помешал началу пляжного сезона в Одессе. Но сегодня имеем возможность объявить, что качество воды Черного моря стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам", – отметил Кипер в своем сообщении в Telegram 7 августа.

Он отметил, что важно обеспечить безопасность посетителей на пляжах, для чего будут оборудованы защитные сетки, минимизирующие риск попадания на минное поле. Также на пляжах будут посты наблюдения и спасательные постов, буи, аудиосистемы для предоставления звуковых сигналов в случае необходимости, а также зоны укрытия.

"До 10 августа, до 17:00, региональные военные администрации Одесской, Белгород-Днестровской и Измаильской должны выполнить необходимые подготовительные работы и подать акты о готовности к Одесской ОВА. Те, кто не сможет уложиться в этот срок, смогут подать акты позже. Впрочем, я призываю всех соблюдать установленные сроки, чтобы уже в эти выходные Одесская область могла радостно приветствовать туристов", – добавил глава ОВА.

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