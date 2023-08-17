В Одесской области полицейский за рулем авто дважды переехал женщину и скрылся с места ДТП: виновники задержаны (видео)

В городе Белгород-Днестровск в Одесской области полицейский за рулем авто сдавал задним ходом и дважды сбил 81-летнюю женщину-пешехода. С травмами ее доставили в больницу, однако она скончалась.

Как сообщили в областной полиции, ДТП произошло утром 16 августа в райцентре. Вместе с полицейским в салоне была его жена, которая также является сотрудницей полиции.

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Видео ДТП с участием полицейского, который дважды переехал женщину в Белгород-Днестровске:

Водителя задержали и на время расследования отстранили от работы. Также без работы временно оставили и его жену, которая была свидетелем аварии.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, после наезда на женщину супруги перевели ее на скамейку под подъездом и вызвали скорую помощь. Не дождавшись медиков водитель скрылся, а за ним и его жена.

За этот поступок водителю грозит тюремное заключение на 8 лет.

Напомним, недавно в Святошинском районе столицы во время комендантского часа водитель легковушки сбил двух военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. В результате от травм погиб один военный.

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