В одной из областей вузы будут передавать списки отчисленных студентов в ТЦК: что известно

В Украине идет мобилизация. В Волынской области руководство учреждений высшего образования будет предоставлять сотрудникам ТЦК и СП списки отчисленных студентов.

Об этом сообщили в Волынской ОВД по итогам заседания Совета обороны области. Ректоры заверили, что "достигли четкую договоренность с областным ТЦК и СП" по этому вопросу.

В частности, руководители вузов также доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, обучающихся в университетах региона.

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"По результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и сделать невозможным уклонение от мобилизации через обучение в вузах", – заявил начальник ОВА Юрий Погуляйко.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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