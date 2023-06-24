В одном из дворов в Воронеже снаряд упал на парковку, где находились люди (видео прилета)

В Воронеже на россии боевой снаряд упал среди двора жилого комплекса, в котором находились люди.

Снаряд свалился прямо на парковку во дворе возле ЖК "Озерки". Этот момент попал на видео.

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Местные жители опубликовали видео с места прилета. На кадрах можно увидеть, как осколки и взрывные волны повредили автомобили.

В комментариях к видео россияне пишут, что этот снаряд могли выпустить либо боевики из "Вагнера", либо есть российская армия.

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Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны рф считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и двинулись в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и возьмут власть в свои руки.

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