В одном из украинских городов стремительно взлетели цены на жилье: в чем причина

За последние полгода в Ривне значительно выросла стоимость квартир: в новостройках на 15%, а на вторичном рынке – на 11%, что является самым высоким показателем среди городов Украины. Основными факторами такого подорожания стали повышение цен на стройматериалы, увеличенный спрос из-за наплыва переселенцев и ограниченное количество предложений.

Как отметила председатель Ровенского отделения АСНУ Наталья Пристопчук в комментарии для "Суспільне Рівне", цены на жилье в городе растут очень быстро, несмотря на его относительно небольшие размеры. По ее словам, стоимость квартир в новостройках Ровно за последние шесть месяцев выросла на 20-30%, в зависимости от района и застройщика.

Основной причиной такого подорожания девелоперы называют регулярное повышение цен на стройматериалы – примерно на 30% каждые три месяца. В то же время существенное влияние на рынок оказывает и повышенный спрос, обусловленный двумя ключевыми факторами:

Переселенцы : Ровно считается относительно безопасным городом, поэтому с начала полномасштабного вторжения сюда переехало много людей из прифронтовых и временно оккупированных территорий; Сначала они снимали жилье, но со временем все больше начинают инвестировать в собственные квартиры.

: Ровно считается относительно безопасным городом, поэтому с начала полномасштабного вторжения сюда переехало много людей из прифронтовых и временно оккупированных территорий; Сначала они снимали жилье, но со временем все больше начинают инвестировать в собственные квартиры. государственные программы поддержки: государство оказывает финансовую помощь отдельным категориям населения, в частности военнослужащим и их семьям, для покупки жилья, что также способствует росту спроса.

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"Многие переселенцы уже продали свои квартиры в Харькове, Днепре, Херсоне и покупают недвижимость в Ривном. Также действуют социальные программы, которые поддерживают покупку жилья военными и их семьями. Спрос есть, а вот предложения – недостаточно, что и приводит к росту цен", – отмечает Наталья Пристопчук.

Согласно анализу экспертов, в течение последних шести месяцев средняя цена квадратного метра в новостройках Ривне выросла более чем на 15%. Подобная тенденция наблюдается и на вторичном рынке, где за это время стоимость жилья поднялась на 11%.

Это самый значительный рост среди всех областных центров Украины. Например, во Львове и Ужгороде цены на недвижимость повышаются значительно медленнее, а в некоторых городах они вообще остаются стабильными.

По мнению специалистов, рост цен может продолжиться. Основные факторы, вызывающие дальнейшее подорожание:

дефицит жилья – количество доступных квартир не покрывает имеющегося спроса;

цены на строительные материалы и дальше растут;

спрос остается на высоком уровне, особенно среди военных и переселенцев.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в одной из областей Украины недвижимость подешевела на 75%.

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