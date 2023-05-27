В оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы: попадание по месту дислокации окупантов (фото, видео)

В оккупированном Бердянске произошел прилет по базам отдыха Химик и Весна. Местные жители слышали мощные взрывы в селе Новопетровка Бердянского района, где дислоцировались оккупанты.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Бердянск сегодня" и заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире национального телемарафона 27 мая.

Читайте также: Буданов заявил, что Украина уже имеет необходимое количество оружия для контрнаступления

"Буквально несколько минут назад был очередной невероятный прилет по базам отдыха Химик, Весна в селе Новопетровка Бердянского района, находящегося на побережье Азовского моря", – заявил Дудукалов.

"Я думаю, что за последние такие несколько "акций" окупантов умерших можно считать там уже не десятками, а сотнями", - добавил он.

Российские СМИ сообщают, что якобы в городе работает ПВО, а также "проводятся плановые учения".

Напомним, в ГУР предупредили о российских провокациях по ЗАЭС.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !