В оккупированном Донецке произошел мощная 'бавовна' на оборонном заводе 'Топаз' (фото и видео)

13 июля после обеда во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Над городом поднялся черный столб дыма.

Местные жители о соцсетях пишут, что произошел обстрел северо-запада города. Возможно, состоялся "прилет" по заводу "Топаз", который в свое время был предприятием украинского оборонного комплекса и специализировался на разработке и производстве радиотехнических систем.

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оккупанты в соцсетях публикуют фото и видео с места попадания. Отмечается, что перед прилетом по заводу в небе заметили следы от ПВО.

Также россияне пишут, что в завод "Топаз" попали ракетами Storm Shadow. Фото обломков ракет тоже публикуют в соцсетях.

Справка: Завод "Топаз" находится в Донецке, оккупированный россиянами с 2014 года. Это государственное предприятие по производству радиотехнического оборудования. Он был основан в 1957 году и являлся одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Украины. Завод производил широкий спектр радиоэлектронного оборудования, включая радиолокационные станции, системы управления вооружением, радиостанции и связи.

Во время российской агрессии против Украины завод был сильно поврежден. В 2014 году завод был захвачен русскими боевиками.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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