В Перу нашли массовое захоронение женщин и детей возрастом 600 лет

В гробнице площадью 10 квадратных метров, расположенной на территории исторического города Чан-Чан, бывшей столицы Чиморского государства в Индии, были обнаружены останки 25 человек. Эти останки, в большинстве своем принадлежащие молодым женщинам и детям, были найдены с керамическими кувшинами и другими предметами, такими как иглы для работы с текстилем.

Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что эта древняя цивилизация известна своими практиками человеческих жертвоприношений, археолог Хорхе Менесес Бартра заявил, что нет никаких подтверждений тому, что эти люди скончались в результате жертвоприношения. Ученым еще надо будет установить причину их смерти.

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По мнению экспертов, эта находка может быть погребением представителей элиты.

Одно время Чан-Чан был самым большим городом на американском континенте. Территория Чиморской империи простиралась на тысячу километров вдоль побережья Тихого океана. В конце 15 века Инки покорили это государство, а затем остатки его были уничтожены испанскими завоевателями.

Напомним, в Германии обнаружили 500-летнее сокровище, спрятанное монахом.

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