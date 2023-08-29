В Перу обнаружили 3000-летнюю гробницу почтенного священника (фото)

В Перу археологи на месте под названием Пакопампа, раскопавшие гробницу, возраст которой оценивается в 3000 лет. По предварительным предположениям, погребение принадлежало элитному религиозному лидеру.

Археологи назвали находку "Священник Пакопампы" под названием археологической зоны, где была обнаружена гробница. Об этом сообщает Fox News.

Гробница была покрыта шестью слоями пепла, смешанного с черноземом, и украшена керамическими чашами. На гробнице также было две печати вдоль верхних краев, указывающих на древнюю ритуальную краску для тела, которую использовали для людей знатного состояния.

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Одна из печатей была изображением ягуара, направленного на запад, а другая была антропоморфным лицом, смотревшим на восток.

Руководивший проектом Юдзи Секи описал большую гробницу почти 2 метра в диаметре и один метр глубиной, что, по его словам, было "очень странным". Он отметил, что положение тела также было необычным, поскольку оно лежало лицом вниз, половина тела была вытянута, а ноги были скрещены.

Скальные слои, под которыми была обнаружена гробница, указывали на то, что он был похоронен примерно в 1200 году до нашей эры.

Напомним, в Иордании обнаружили пустынный храм в возрасте 9000 лет.

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