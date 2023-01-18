В Перу обнаружили неизвестный ранее вид ящериц: как выглядят

"В национальном парке Отиши в Перу ученые обнаружили новый вид ящериц Proctoporus titans. Пресмыкающиеся обитали в охраняемой природной зоне в Куско, что на юго-востоке страны.

Эти ящерицы были найдены на высокогорье Анд на высоте 3241 метр. "Национальный парк Отиши открывает для науки новый вид ящериц", – говорится в заявлении Национальной службы природных территорий, охраняемых государством, сообщает Science X Daily.

Эти ящерицы темно-серого цвета имеют золотистые пятнышки на боках, хвосте и на голове. Их хвост превышает длину тела. Также они имеют рифленую чешую.

В научном журнале MDPI Уэслианского университета Иллинойса о Proctoporus titans написали следующее:

"Были обнаружены девять взрослых экземпляров (четыре самца, пять самок). Самцы нового вида имеют длину морды 41,3-53,9 мм, у самок - 43,6-52,6 мм. Новый вид имеет полосатую спинную чешую, четыре наглядных, две пары гениалий (реже одну или три), три ряда прегуляров и пять-семь бедренных пор у самцов (отсутствуют у самок). Половой диморфизм заметен в брюшной окраске: у самцов шея, грудь и живот от темносерого до черного, тогда как у самок шея, грудь и живот бледно-серые с рассеянной темно-серой пятнышкой в центре каждой чешуи и оранжевой радужной зрачков".

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