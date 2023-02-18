В Перу обнаружили останки принесенной в жертву 800 лет назад морской свинки (фото)

Недавно вдоль побережья Перу была раскопана древняя гробница, содержащая скелеты людей и морских свинок. Могилу обнаружили на месте археологических раскопок в Уарале, городе примерно в 50 милях к северу от Лимы.

Останки двух взрослых и одного ребенка были найдены под несколькими футами каменистого грунта. Двое из тел, вероятно матери и сына, были завернуты в пачки ткани, а третье было подвергнуто влиянию стихии, говорится в пресс-релизе Национального университета Сан-Маркос.

Личности были похоронены примерно в 1200 году нашей эры и, вероятно, были представителями культуры Чанкай с низким статусом, развивавшейся цивилизации вдоль побережья Перу до испанских завоеваний в 16 веке.

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Также в гробнице были найдены керамические сосуды, наполненные остатками пищи, включая кукурузу, фрукты и семена хлопка. В сосуды также поместили останки морских свинок.

По словам исследователей, животных, вероятно, принесли в жертву как часть похоронного ритуала, который длился несколько дней и включал пение и танцы. Доктор Питер Ван Дален, ведущий археолог, сказал, что смерть имела мистическое значение и была важной для общества Чанкай.

После похорон, вероятно, периодически проводились церемонии чествования умерших. По словам исследователей, место Уарал, известное как Макатон, содержит многочисленные семейные гробницы и является одним из крупнейших когда-либо обнаруживавших кладбищ Чанкай.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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