В Перу обнаружили тысячелетнюю мумию подростка в хорошем состоянии (фото)

В Перу археологи обнаружили мумию старше 1000 лет в окрестностях Лимы. Мумия, по всей вероятности, была подростком и была найдена в подземной гробнице.

Тело было завернуто в погребальную ткань вместе с керамикой и веревкой, включая кусочки кожи и волос. Об этом сообщает NBC NEWS.

Отмечается, что мумифицированный подросток был обнаружен в "хорошем состоянии сохранения". Подросток жил между 1100 и 1200 годами назад и мог относиться к культурам Лима или Ичма.

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Мумия была обнаружена примерно в 220 ярдах от места, где была найдена первая мумия Кахамаркильи. На месте археологических раскопок также были найдены останки восьми детей и 12 взрослых, очевидно, принесенных в жертву примерно 800-1200 лет назад.

В разветвленном комплексе Кахамаркилья есть руины четырех пирамид и другие сооружения, такие как стены, расположенные как лабиринт. Этот комплекс является вторым по величине глинобитным городом в Перу после Чан Чана на севере Андской страны.

Напомним, ранее в Чернигове во время реконструкции водопровода по ул. Любецкий раскопали древний ров – "Предгородье древнего Чернигова".

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