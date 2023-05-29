В первые дни июня Земле грозит мощная магнитная буря

Магнитные бури в июне 2023 года - Землю накроет магнитная буря в начале июня - как улучшить самочувствие во время метеоударов

В начале лета накроет Землю мощная магнитная буря. Самым опасным днем станет 2 июня.

По данным Meteoagent, всего в июне ожидается 11 магнитных бурь разной мощности. Вспышки на Солнце влияют на геомагнитное поле планеты, возмущая ее. Поэтому люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

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В пятницу, 2 июня, мощность метеоудара составит 4 балла, 3-5 июня – магнитные бури средней силы в 3 балла.

Магнитные бури в начале июня 2023 года - календарь магнитных бурь 2023

Метеозависимые люди могут испытывать даже малейшие колебания, поэтому страдают головными болями, мигренями, скачками давления, тревожностью, сонливостью, раздражительностью. Поэтому в такие дни особенно важно заботиться о себе.

Как улучшить самочувствие во время метеоударов

Реакция каждого человека имеет разную реакцию на возмущение магнитного поля Земли. Кое-кто сильно страдает из-за колебаний магнитного поля, а кто-то вообще не испытывает влияния.

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Предлагаем воспользоваться универсальными советами самопомощи во время магнитных бурь:

1. Правильный сон. Медики советуют ложиться спать до 00:00 и вставать без будильника. Не стоит спать слишком много – это только усугубит самочувствие.

2. Больше движения. Отдавайте предпочтение пешим прогулкам, плаванию, гимнастике, йогой, стретчингу. Но не слишком истощайте себя в спортзалах разными нагрузками.

3. Следите за правильным питанием и откажитесь от кофе, алкогольных напитков, энергетиков. Выбирайте травяные чаи и пейте чистую воду. Употребляйте больше свежих фруктов и овощей, меньше – фастфуда, жирной и жареной пищи.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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