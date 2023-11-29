В ПФУ напомнили, как украинцы могут "купить" стаж для пенсии

Начиная с марта текущего года украинцы получили возможность "купить" страховой стаж для себя или других лиц, не заключая бумажного договора и не посещая государственные учреждения.

По информации ПФУ, добровольно участвовать в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут как работающие (застрахованные) лица, так и неработающие. Украинцы могут платить взносы как за себя, так и в пользу третьих лиц, если информация о таком лице находится в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования (РСО), и это лицо не является пенсионером.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Чтобы воспользоваться возможностью необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Настоящий договор заключается в электронной форме через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и подписывается с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или системы GOV.ID.

Уплаченные суммы страховых взносов зачисляются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. Например, если за определенный месяц уплачено 2 тысячи гривен в пользу неработающего лица, этот месяц относится к его страховому стажу, а заработная плата для исчисления пенсии составит 9 090,91 гривен.

Фактически каждые 100 гривен добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для назначения пенсии почти на 455 гривен. Уплаченные взносы автоматически учитываются после поступления средств на счет Фонда и уведомление об этом получается на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личном кабинете застрахованного лица.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!