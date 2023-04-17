В ПФУ объяснили, что может остаться без субсидии, и как этого избежать

В Украине субсидии для населения на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый сезон переназначаются автоматически. Впрочем, некоторым категориям нужно обращаться лично в органы Пенсионного фонда.

Речь идет о подаче заявления и декларации. Об этом сообщили в ПФУ.

Отмечается, что домохозяйствам, претендующим на назначение субсидии в период с 1 мая по 30 сентября, нужно подать документы в органы Фонда. Субсидия назначается за личным обращением, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

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Документы можно занести в сервисный центр ПФУ лично, отправить по почте или онлайн. Кроме этого, заявление и декларацию можно подать уполномоченным должностным лицам исполнительного органа местной власти.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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