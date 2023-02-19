В ПФУ объяснили, как изменятся условия выхода на пенсию в 2023 году

Глава Пенсионного фонда Евгений Капинус объяснил, как изменятся правила выхода на пенсию в 2023 году. По его словам, не все украинцы, достигшие возраста в 60 лет, смогут выйти на пенсию.

В частности, на это повлияет количество страхового стажа. Об этом Капинус рассказал в интервью "Апострофу".

В Украине пенсию по возрасту назначают в 60, 63 и 65 лет, в зависимости от количества стажа у человека. В частности, для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в этом году нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа.

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Впрочем, уже со следующего года и до 2028 года, требование относительно количества стажа будет постоянно расти, до 35 лет.

Если человек, которому в 2023 году исполнилось 60 лет, накопил за свою трудовую деятельность менее 30 лет стажа, он сможет выйти на пенсию после 63 лет, при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Но если у гражданина нет 20 лет стажа, то на пенсию он сможет выйти только после достижения 65 лет, при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Напомним, некоторые украинцы имеют большую пенсию. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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