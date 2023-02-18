В ПФУ ответили, поднимут ли в Украине минимальную пенсию в 2023 году

В Украине ежегодно проводился пересмотр минимальной пенсии, потому что увеличивался прожиточный минимум. Кроме этого правительство проводило индексацию пенсионных выплат.

В этом году Кабмин может ограничиться только индексацией, заложенной в бюджет. Глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус объяснил в интервью "Апострофу", стоит ли украинцам ожидать повышения минимальной пенсии в 2023 году.

По его словам, несмотря на полномасштабную войну, ПФУ ежемесячно в полном объеме обеспечивает предоставление выплат для 10,7 миллионов граждан.

"В 2022 году расходы на пенсионные выплаты составили около 574 миллиарда гривен. Для сравнения: это почти на 64 миллиарда больше расходов 2021 года. Расходы в месяц составили более 50 миллиардов гривен. Что касается наличия средств, то общая сумма доходов бюджета Пенсионного фонда в 2022 году полностью покрыла необходимый для выплаты ресурс и составила более 614 миллиардов гривен. Это почти на 104 миллиарда гривен больше по сравнению с 2021 годом", – рассказал он.

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В то же время, традиционные пересмотры пенсионных выплат в июле и декабре вряд ли состоятся в 2023 году. В частности, государственный бюджет Украины на 2023 год сохраняет социальные стандарты на уровне, сложившемся на 1 января 2023 года.

Речь идет о прожиточном минимуме для лиц, потерявших трудоспособность. Именно к этому показателю привязывается размер минимальной пенсии, что составляет 2093 грн.

"В то же время уже в прошлом году был достигнут результат, когда для всех возрастов пенсионеров, имеющих полный страховой стаж 20/25 лет (для женщин/мужчин) или 30/35 лет (для женщин/мужчин), минимальный размер пенсионной выплаты был установлен выше прожиточный минимум - 2300, 2500, 2600, 3000 гривен", – подытожил Капинус.

Напомним, некоторые украинцы имеют большую пенсию. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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