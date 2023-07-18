В ПФУ объяснили, кто из украинцев может оформить дополнительную надбавку к выплатам

В Украине пенсионеры могут получать не только основную выплату, но и надбавки. Доплата предусмотрена, в частности, за сверхурочный стаж.

В Пенсионном фонде рассказали, кто и сколько может получить за дополнительные годы стажа. Размеры надбавки будут зависеть от количества стажа.

За каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии. Прибавка не может быть больше 1% минимального размера пенсии по возрасту.

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"То есть если размер пенсии человека, исчисленный по формуле (ст. 27 Закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании") с учетом приобретенного стажа и заработка выше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (с декабря 2022 года - 2093 грн), то доплата исчисляется исходя из величины прожиточного минимума", – указали в ПФУ.

Важно отметить, что пенсионерам, работающим при росте прожиточного минимума, доплата за сверхурочный стаж перечисляется после увольнения с работы.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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