В ПФУ объяснили, кто в Украине должен получать ежемесячную доплату к пенсии

В Украине у пенсионеров есть право на ежемесячные доплаты к пенсии. Речь идет о гражданах в возрасте 70, 75 и 80 лет и старше.

Согласно постановлению Кабмина от 16.09.2020 № 849 лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен в пределах указанного размера.

В то же время, законодательство предусматривает установление ежемесячной компенсационной выплаты лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста до 400 гривен.

Впрочем, следует также учитывать влияние индексации. В частности, после повышения в марте 2022 года перечислен и размер возрастной надбавки. Для пенсионеров 75 лет он составляет 456 гривен, а для пенсионеров 80 лет – 579. Доплата для пенсионеров 70 лет составляет 300 гривен.

Важно добавить, что Кабмин планирует провести индексацию также в марте 2023 года, которую анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль по результатам последнего в 2022 году заседания правительства.

Напомним, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, хватит ли средств в бюджете на социальные выплаты в 2023 году. В частности, из-за военного положения, усложняющего экономическую ситуацию. Однако правительство оптимизировало расходы в следующем году.

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