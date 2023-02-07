В ПФУ объяснили, от чего зависит право на субсидию

В Пенсионном фонде Украины объяснили, от чего зависит право на начисление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, его назначают, когда жители домохозяйства не могут самостоятельно заплатить за коммуналку.

Впрочем, перед назначением рассчитывается размер среднемесячного совокупного дохода жильцов домохозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Указывается, что показатель вычисляют в расчете на одного человека. Такой подход позволяет распределить выплаты между гражданами по принципу социальной справедливости.

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"Определяется такой платеж индивидуально по единой формуле: среднемесячный доход домохозяйства в расчете на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, затем полученный результат делится на 2 и умножается на 15 процентов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что формула определения обязательного платежа установлена постановлением Кабмина от 27.07.1998 № 1156 "О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретении сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии".

Напомним, льготы на оплату коммуналки теперь будут выплачиваться только в денежной форме, а получавшим в безналичной форме выплаты перечислят через отделения Укрпочты или банка.

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