В ПФУ рассказали, будут ли изменять дату выплаты пенсий

Несмотря на военный конфликт Украина продолжает выплачивать пенсии и другие социальные выплаты своим гражданам. Пенсионеры в стране привыкли получать свои пенсии в конкретные дни. Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в интервью ТСН рассказал о возможности изменения дать выплаты пенсий в ближайшее время.

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По его словам, пенсии выплачиваются через почтовые отделения или банковские учреждения. Каждый пенсионер самостоятельно выбирает способ получения пенсии, подавая заявление о назначении пенсии. Если пенсионер хочет изменить способ выплаты или уполномоченный банк, он может сделать это, подав соответствующее заявление в любой сервисный центр Пенсионного фонда или через вебпортал.

Евгений Капинус отметил, что для обеспечения стабильного финансирования выплат каждому пенсионеру назначается индивидуальная дата выплаты пенсии в течение выплатного периода, который длится от 4 до 25 числа каждого месяца. Установленную дату выплаты уведомляют пенсионер обязательно.

Поэтому независимо от способа выплаты, будь то через банк или почту, пенсионер может получить свою пенсию в установленную дату выплаты. Пока не рассматривается вопрос об изменении этой установленной даты выплаты пенсии.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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