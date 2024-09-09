В Подмосковье разбился уникальный самолет-амфибия: погиб летчик, который смог выполнить 'бочку' на пассажирском лайнере (фото)

В ходе тестового полета в Московской области разбился уникальный самолет-амфибия "Алекс-251". Погибли оба члена экипажа: опытный летчик-испытатель Александр Иванов и главный конструктор самолета Алексей Танцирев.

По данным российских пабликов, Александр Иванов – опытный летчик-испытатель, в течение своей длительной карьеры освоивший более 25 моделей самолетов. Он наиболее известен своими испытаниями российского пассажирского лайнера "Суперджет", длившихся 12 лет.

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В частности, Иванов выполнил на этом самолете множество сложных маневров, включая знаменитую "бочку". Погибший Алексей Танцирев – главный конструктор самолета-амфибии "Алекс-251", создатель судна.

Пилот Александр Иванов. Источник: t.me/112 Пилот Александр Иванов. Источник: t.me/112

По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность двигателя. Однако окончательные причины аварии будут установлены экспертами после проведения соответствующего расследования.

Разбившийся в поле самолет. Источник: t.me/112 Разбившийся в поле самолет. Источник: t.me/112

Самолет-амфибия "Алекс-251" разработан как многоцелевой летательный аппарат, который мог использоваться как для полетов, так и для движения по воде. Этот самолет обладал большим потенциалом для использования в различных отраслях, в частности, для патрулирования прибрежных зон, поисково-спасательных операций и сельского хозяйства.

Напомним, в ночь на 14 августа БПЛА атаковали три аэродрома на россии: Саваслейка в Нижегородской области России (660 км от границы Украины), Борисоглебск и Балтимор (Воронежской области).

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