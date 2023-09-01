В подмосковных Люберцах после атаки дронов загорелся завод по производству электроники для ракет (видео)

1 сентября вблизи Москвы произошла атака дронов. В Люберцах после работы ПВО загорелся Томилинский электронный завод, производящий электронику для ракет.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что "силами ПВО рядом с Люберцами началась очередная попытка пролета беспилотника в Москве".

"Предварительно пострадавших и разрушенных нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", – написал он в Телеграмм-канале.

Между тем, местные паблики публикуют видео пожара, вспыхнувшего в цехе научно-производственного предприятия "Томилинский электронный завод" в Люберцах. Этот завод производит электронику для ракет, в частности, для "Калибров".

В комментарии изданию OBOZREVATEL источники в Главном управлении разведки подтвердили "прилет" по Люберцам, однако не уточнили, чей дрон атаковал завод.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что "информация об утреннем событии под Москвой еще проверяется".

Он не исключает, что огонь мог привести к потере россиянами компонентов для крылатых ракет "Калибр" и комплектующих к ним.

Напомним, 1 сентября на России произошла массированная атака дронов.

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