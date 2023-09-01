После атаки беспилотников под Москвой вспыхнул пожар: видео

В ночь на 1 сентября россияне сразу в нескольких областях сообщали о взрывах. В соцсетях отмечается, что перед взрывами был слышен звук дронов.

О звуках взрывов сообщили в пабликах жители Курской, Псковской, Брянской и Белгородской областей.

В частности, губернатор Курской области Роман Старовойт в Телеграм-канале сообщил, что "утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом".

По его утверждениям, один из беспилотников попал в нежилое здание.

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"Падение второго БПЛА не подтверждено – пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один", – добавил Старовойт.

россияне же пишут, что дрон атаковал местность, где рядом расположена Курская атомная электростанция.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, о "неизвестном объекте" над Псковом. Когда жители области начали писать в соцсетях, которые видели работу ПВО и заявляли о новой атаке на аэропорт, Ведерников заявил, что над городом в небе заметили НЛО.

"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе одиночный непознанный объект. На видео мероприятия по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет", — написал он в Телеграм-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также написал утром, что в Белгородском районе система ПВО сбила "БПЛА самолетного типа". По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уверяет Гладков.

Тем временем в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово объявлен план "Ковер". По меньшей мере, 60 авиарейсов задержаны и 23 отменены.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что "силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника в Москву".

После сообщения об атаке дронов вблизи Люберцев Московской области вспыхнул масштабный пожар.

Напомним, 31 августа взрывы раздавались в российском Брянске и Москве. А в ночь на 30 августа беспилотники атаковали сразу семь областей россии.

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