Після атаки безпілотників під Москвою спалахнула пожежа: відео

У ніч на 1 вересня росіяни одразу у кількох областях повідомляли про вибухи. У соцмережах зазначається, що перед вибухами було чути звук дронів.

Про звуки вибухів повідомили у пабліках мешканці Курської, Псковської, Брянської та Бєлгородської областей.

Зокрема, губернатор Курської області Роман Старовойт у Телеграм-каналі повідомив, що "вранці Курчатов атакували два українські безпілотники. Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок".

За його твердженнями, один з безпілотників влучив у нежитлову будівлю.

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"Падіння другого БПЛА не підтверджено – проліт першого безпілотника був помилково прийнятий за ще один", – додав Старовойт.

росіяни ж пишуть, що дрон атакував місцевість, де поруч розташована Курська атомна електростанція.

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Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков повідомив, про "невідомий об'єкт" над Псковом. Коли мешканці області почали писати в соцмережах, що бачили роботу ППО та заявляли про нову атаку на аеропорт, Ведерніков заявив, що у небі над містом помітили НЛО.

"У районі Хрестів спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили у небі поодинокий непізнаний об'єкт. На відео заходи щодо його нейтралізації. На землі жодних наслідків немає", - написав він у Телеграм-каналі.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також написав вранці, що у Білгородському районі система ППО збила "БПЛА літакового типу". За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає, запевняє Гладков.

Тим часом в московських аеропортах Шереметьєво, Внуково та Домодєдово оголошено план "Ковьор". Щонайменше 60 авіарейсів затримано і 23 скасовано.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що "силами ППО поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви".

Після повідомлення про атаку дронів поблизу Люберців Московської області спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, 31 серпня вибухи лунали у російському Брянську та в Москві. А у ніч проти 30 серпня безпілотники атакували одразу сім областей росії.

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