В Польше обнаружили могилу вампира на кладбище 17 века: на шее было закреплено лезвие серпа

Раньше люди массово верили в вампиров и прочую нечисть. Поэтому неудивительно, что подпадавших под подозрение людей хоронили так, чтобы они не встали с могил. На территории кладбища 17 века в польском селе Пьен археологи обнаружили могилу женщины-вампира – она была похоронена с серпом над горлом.

Об этом пишет Daily Mail.

При подробном осмотре могилы археологи обнаружили, что женщина имела при жизни высокий статус, ведь ее похоронили в шелковой шапочке. Ее зубы хорошо сохранились, особенно выделялся большой торчавший зуб-резец. Над шеей умершей нависало лезвие серпа, а палец на ноге заковали в замок. По всей видимости, односельчане считали женщину вампиром и похоронили так, чтобы она не встала с могилы. Об этом сказал руководитель группы профессор Дариуш Полиньски из Университета Николая Коперника.

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В Восточной Европе был распространен страх того, что покойники превращаются в нечисть и встают из могил, а вера в вампиров была фанатичной настолько, что людей, подозреваемых в вампиризме, казнили. Также считалось, что нечистью могут стать люди, которые покончили жизнь самоубийством, поэтому их тела после смерти уродовали.

Трупам, которые считались вампирами, отрубали руки, сжигали, разбивали кости камнями, вбивали в голову гвозди или клали лицом вниз, чтобы проснувшаяся нечисть копала вглубь и не выбралась на поверхность. Закрепляемый серп возле горла должен был отрубить голову зомби, который сделает попытку подняться, а замок на пальце символизирует невозможность вернуться с того света.

Напомним, археологи в Польше нашли скелет человека, жившего на Земле 7000 лет назад.

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