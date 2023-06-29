В Помпеях обнаружили натюрморт с 'пиццей' (фото)

При раскопках блока домов в Регио IX Помпеи археологи обнаружили настенную роспись с изображением пищи и напитков, что очень похоже на пиццу. Фреска была написана 2000 лет тому назад.

На самом деле это круглая плоская фокачча, усыпанная фруктами и специями, а также чем-то похожим на песто травяным сыром. "Пицца" показана на серебряном подносе рядом с серебряным кантаросом с вином, сообщает The History Blog.

Также на подносе сушеные и свежие фрукты, среди которых два финика, гранат, инжир и гирлянда желтых ягод.

Читайте также: В Испании нашли старинный каменный пенис, имевший "насильственную цель" (фото)

Еда на серебряном подносе представляет греческую концепцию Ксении, гостеприимства, которая предлагается всем посетителям, создавая мощную, ритуальную связь дружбы между хозяином и гостем. Подношение пищи было важным элементом, который часто отражался в искусстве Греции и Рима.

Известно около 300 фресок с изображением подношения пищи в городах, захороненных во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Этот пример отличается высоким качеством исполнения.

Его обнаружили в атриуме дома в квартале Insula 10 Regio IX. Дом с пристроенной пекарней впервые исследован между 1888 и 1891 годами, но лишь небольшой частью.

Ученые узнали, что у майя был очень высокий уровень стоматологии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал ! <