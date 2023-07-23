В Португалии обнаружили 5000-летний надгробный памятник (фото)

В Португалии команда археологов и студентов из Университета Минью обнаружила 5000-летний мегалитический погребальный памятник. Раскопки ведутся на вершине горы Монте-ду-Орал, в муниципалитете Вила-Верде.

По словам муниципалитета, цель состоит в том, чтобы обеспечить сохранение "ценной находки наследия". Об этом сообщает The Portugal News.

Памятник возвели между 4000 и 3000 годами до нашей эры, то есть более 5 тысяч лет назад. Археолог Лучано Вилас Боас, координирующий раскопки кургана Урал на местности, подчеркнул, что окрестности чрезвычайно богаты с точки зрения археологического наследия.

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В частности, исследователи обнаружили существование еще трех мегалитических памятников погребального характера и набора наскального искусства в окрестностях.

Благодаря этому открытию можно подтвердить, что в этой местности, расположенной рядом с точкой зрения на границе Рибейра-ду-Нейва, жили "разные популяции".

Напомним, палеонтологи открыли три новых вида млекопитающих благодаря найденным в Америке окаменелости.

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