В Португалии под водой обнаружили 300-летние бронзовые шкивы (фото)

В Португалии археологи в заливе Лагос обнаружили два бронзовых шкива, которым около 300 лет. Также был найден ряд других подводных сокровищ.

Считается, что шкивы принадлежали судну 18 века и использовались для перевозки грузов по кабелю. Об этом сообщает Portugal Resident.

Водолазы также нашли свинцовый обрубок римского якоря, датируемый периодом между 4 веком до нашей эры и 2 веком нашей эры.

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Шкивы доставят в лабораторию CNANS, где их обработают и проведут консервационно-реставрационные работы, чтобы они могли стать частью экспозиции музея Лагоса.

Команда, участвовавшая в кампании, состояла из восьми членов, включая археологов и реставраторов-реставраторов из CNANS и Норвежского морского музея с участием Института археологии и палеоведения Нового университета Лиссабона.

Напомним, в Испании нашли погребальную стелу в возрасте 3000 лет.

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