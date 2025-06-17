В правительстве утвердили постановление, которое меняет порядок выплаты пенсий: о чем следует знать пенсионерам

В Украине ввели новые условия для выплаты пенсий. Они касаются всех граждан – независимо от того, проживают ли они в Украине, на временно оккупированных территориях или за рубежом.

В прошлом действовало постановление, которое создавало трудности для переселенцев в процессе получения пенсий – нужно было регулярно проходить идентификацию, иметь справку ВПЛ и получать выплаты исключительно через Ощадбанк. Сейчас эти требования отменены новым решением. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на Минсоцполитики.

Ранее действовало постановление, которое создавало препятствия для внутренне перемещенных лиц в получении пенсий – обязательными были регулярная идентификация, наличие справки переселенца и выплата средств исключительно через "Ощадбанк". Теперь эти требования отменены новым нормативным актом.

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Обратите внимание: обновленный порядок также охватывает пенсионеров, которые находятся за пределами Украины более 183 дней в году или имеют статус беженца, но еще не оформили постоянное место жительства в другом государстве.

Как будет происходить выплата пенсий на временно оккупированных территориях

В то же время пенсионные выплаты на временно оккупированных территориях будут осуществляться при условии ежегодной личной идентификации до 31 декабря и наличии движения средств на пенсионной карте не менее одного раза в полгода. Если эти требования не будут соблюдены, выплаты прекращают.

Кроме того, для лиц, получающих пенсию на неподконтрольных территориях или выехавших оттуда, действует еще одно условие – отсутствие пенсионных выплат от России, что должно быть подтверждено заявлением в Пенсионный фонд.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из пенсионеров следует обязательно подать специальное заявление, чтобы не остаться без выплат.

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