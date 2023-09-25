В Приднестровье рухнули обломки ракеты российской С-300 с боевым зарядом образца 1968 года (видео)
В Молдове, в непризнанном Приднестровье, рухнули обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Инцидент привел к взрыву, произошедшему в воздухе.
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Об этом сообщает издание NewsMaker, ссылаясь на Олега Белякова, сопредседателя Объединенной Контрольной Комиссии от Приднестровья.
По словам Белякова, обломки ракеты упали на один из участков в селе Кицканы. К счастью, по предварительным данным, инцидент не унес жертв. Боевая часть ракеты врезалась в землю, но не взорвалась. Это событие имело место около часу ночи.
Отмечается, что издание обратилось за комментарием к Бюро реинтеграции для получения дополнительной информации по данному инциденту.
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