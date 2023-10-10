В пригороде Неаполя обнаружили 2000-летнюю гробницу с фреской цербера (фото)

Во время водопроводных работ в Джульяно, пригороде Неаполя, была обнаружена нетронутая гробница с фресками на потолке и стенах в первозданном состоянии. На всех четырех стенах гробницы расписаны фрески с изображениями мифологических персонажей и памятников.

Они абсолютно целые и все еще сохраняют свой блестящий цвет. По предварительным оценкам, гробница датируется примерно 2000 годами назад, сообщает The History Blog.

Археологи получили доступ к камерной гробнице, сняв покрывавшую потолочное отверстие плитку. Они нашли содержимое совершенно неприкосновенным и в первозданном состоянии.

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Стены расписаны орнаментами и мифологическими сюжетами. Впечатляющий рисунок, давший название гробнице, изображает 12-й и самый опасный из подвигов Геракла: когда он спустился в Аид под предводительством Меркурия, чтобы схватить трехглавого чудовища-пса Цербера.

На передней стенке изображены ихтиокентавры, пара морских богов с верхней частью человеческого тела, передними ногами коня и длинными змеевидными хвостами рыбы, держащими клипеус (круглый щит).

Внутри гробницы также были три разрисованных клина (алтаря). Покойные были размещены на погребальных ложах рядом с богатым могильным инвентарем.

Напомним, в Индии нашли гробницу в возрасте 4000 лет.

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