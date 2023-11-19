'В прошлом веке этот вид исчез': в Чернобыле заметили новое животное (фото)

В Чернобыльском заповеднике в Киевской области заметили редкое животное для этого региона – рысь евразийскую. Этот вид исчез с территории украинского Полесья еще в прошлом веке.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в Facebook.

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Рысь. И снова... рысь. Так, в прошлом веке этот вид полностью исчез с территории украинского Полесья: фиксировались только меры отдельных особей из редких репродуктивных поселений Беларуси, говорится в сообщении.

В заповеднике похвастались новыми фотографиями редкого хищника. Подчеркнули, что популяция этого животного является постоянной на заповедной территории.

Рысь евразийская

Евразийская рысь – это наиболее широко распространенный вид, обитающий в северных лесах Евразии. Из-за человеческой деятельности уменьшилась популяция животного. Этот вид остался только в Пиренеях, Альпах, Карпатах и Скандинавии.

В Украине рысь питается косулей, зайцем серым. Кроме того, хищник может есть белого зайца и птиц, но реже. Рысь не охотится за домашними животными в Полесье.

Напомним, в Австралии обнаружили новый вид геккона с психоделическими глазами.

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