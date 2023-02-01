В пяти регионах с 1 февраля изменились графики отключения света

В Украине с 1 февраля 2023 г. в пяти регионах изменились графики отключения света. Новые графики вводятся для оптимизации электроснабжения.

Обновленные часы отключения вводятся на ближайшие несколько дней. Они будут стабильны при отсутствии массированных ракетных ударов и повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Винницкая область

В "Винницаоблэнерго" сообщили об изменениях, которые продлятся до 10 февраля включительно.

Сумская область

"Обращаем ваше внимание, что в графике на февральский режим +4/-2 будет действовать с 20.00 до 08.00, то есть количество часов со светом в вечернее время увеличится. В то же время с 08.00 до 20.00 будет действовать режим -4/+2", – сообщили в "Свет Сумщины".

Ивано-Франковск

В городе дома, питающиеся от линий с котельными, будут иметь отдельный график.

"Такое решение энергетики приняли вместе с властями города, чтобы обеспечить соблюдение лимитов без чрезмерных отключений, учитывая снижение температуры и рост потребления", – пишет "Прикарпатьеоблэнерго".

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Хмельницкая область

График почасовых отключений в области будет оптимизирован с 1 февраля, но он будет меняться еженедельно, указали в "Хмельницкоблэнерго".

Черновицкая область

"Будут отображаться часы гарантированного включения электроэнергии (зеленые ячейки) и часы, когда ваши дома будут точно обесточены (обозначены красным цветом)", - говорится в сообщении "Черновцыоблэнерго".

Ранее в YASNO объяснили, что существует несколько причин, по которым электроэнергию в Киеве стали подавать с большими перебоями в последние дни. Среди них – увеличившийся ремонтные работы, плохая погода и дефицит электроэнергии, так как потребители чаще пользуются электроприборами.

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