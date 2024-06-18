В Раде объяснили, придется ли бизнесу платить за уже забронированных работников

В парламенте зарегистрировали законопроект №11331 о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики, предполагающего экономическое бронирование от мобилизации. Народные депутаты уверяют, что нововведение не коснется уже забронированных работников.

Народная депутат и член Комитета ВР по вопросам экономического развития Галина Янченко в эфире КИЕВ24 отметила, что закон об экономическом бронировании создает дополнительный инструмент для бронирования.

Мы говорим о том, что сейчас бронируются стратегически важные сферы. Например, предприятие производит или ремонтирует оружие. Этот законопроект на них не повлияет, потому что у них другие основания для бронирования. Нам нужно производить оружие, те же дроны, какие-то другие расходные материалы , как боекомплект, соответственно, мы должны быть уверены, что у этих предприятий есть работники", – указала она.

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Таким образом, работодателю не нужно будет платить за уже забронированных сотрудников. Эти специалисты, как правило, заняты на стратегически важных предприятиях.

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