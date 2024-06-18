У Раді пояснили, чи доведеться бізнесу платити за вже заброньованих працівників

У парламенті зареєстрували законопроєкт №11331 про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки, який передбачає економічне бронювання від мобілізації. Народні депутати запевняють, що нововведення не торкнеться вже заброньованих працівників.

Народна депутатка і членкиня Комітету ВР з питань економічного розвитку Галина Янченко в ефірі КИЇВ24 зазначила, що закон про економічне бронювання створює додатковий інструмент для бронювання.

"Ми говоримо про те, що зараз бронюються стратегічно важливі сфери. Наприклад, підприємство виробляє або ремонтує зброю. Цей законопроєкт на них не вплине, тому що в них інші підстави для бронювання. Нам потрібно виробляти зброю, ті ж дрони, якісь інші витратні матеріали, як боєкомплект, відповідно ми маємо бути впевнені, що в цих підприємств є працівники", – вказала вона.

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Таким чином, роботодавцю не потрібно буде платити за вже заброньованих співробітників. Ці фахівці, як правило, зайняті на стратегічно важливих підприємствах.

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