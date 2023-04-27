В Раде объяснили, запретят ли мужчинам получать высшее образование, чтобы избежать повестки

В Украине ходят слухи, что власти планируют запретить мужчинам призывного возраста получать высшее образование. В Верховной Раде прокомментировали возможность введения такого решения.

По словам главы подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Юлии Гришиной, такой запрет вводить не собираются. Об этом она заявила в эфире Радио Свобода.

"Никакой официальной информации о таких законодательных инициативах у нас нет. Такие ограничения должны быть предусмотрены специальными законами. По состоянию на данный момент нет в разработке в Комитете образования точно, в других комитетах также не слышала о специальных таких законах, которые устанавливали бы запреты", – отметила депутат.

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Она добавила, что запрет на получение высшего образования мужчинам нелогичен. Кроме этого, такой закон будет дискриминационным.

"Нельзя запрещать мужчинами высшее образование только потому, что они могут получить повестку", – указала Гришина.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

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