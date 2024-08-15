В Раде предлагают отсрочку от мобилизации для еще одной категории мужчин: подробности

Украинские законодатели планируют вернуть отсрочку от мобилизации для мужчин, чьи неполнородные братья погибли на войне. Такую инициативу поддержало Министерство обороны Украины.

Судебно-юридическая газета напомнила, что ранее действующее законодательство предусматривало отсрочку от мобилизации для военнообязанных, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Вас также заинтересует: Юристка объяснила, какие документы нужны для отсрочки по уходу за лицом с инвалидностью

Однако впоследствии норма об отсрочке для несовершеннолетних братьев была изъята. Это вызвало негодование среди общественности и родственников погибших защитников.

Законопроект №11391 (о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о расширении круга военнообязанных чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации), который призван исправить эту ситуацию, предлагает вернуть отсрочку от мобилизации для мужчин, потерявших брата на войне, независимо от того, является ли он полнородным.

Авторы законопроекта считают, что братья, воспитанные в одной семье, имеют тесные эмоциональные связи, и потеря брата является трудным испытанием для кого-либо.

Министерство обороны поддержало эту инициативу, признавая важность социальной поддержки семей погибших защитников. Ожидается, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит этот законопроект и примет окончательное решение.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!