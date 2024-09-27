В Раду внесли закон, предлагающий ряд нововведений для водителей: подробности

В Верховной Раде вскоре будет рассмотрен законопроект №8082, который может существенно повлиять на требования к водителям. Основные изменения касаются необходимости обновления водительских удостоверений и введения новых категорий для различных видов транспорта.

В частности, предлагается введение отдельных категорий прав для мопедов и мотоциклов. К примеру, для водителей мопедов со скоростью до 45 км/ч будет предусмотрена категория АМ, а мотоциклы распределят на категории А, А1 и А2 в зависимости от мощности. Для владельцев квадроциклов планируется ввести отдельную категорию В1, сообщает "Коммерсант украинский".

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Если закон примут, водители легковых автомобилей (категория В) будут обязаны обновлять свои удостоверения каждые 10 лет, тогда как для водителей грузовиков и автобусов этот срок сократят до 5 лет. Также предусмотрено, что все действующие на сегодня водительские удостоверения должны быть заменены до 2033 года. Для начинающих водителей будет действовать правило двух лет испытательного срока перед последующим обновлением прав.

В тексте закона прописано: "Учитывая необратимость действия закона во времени, проект Закона также предусматривает, что водительские удостоверения, оформленные до дня вступления в силу настоящего закона, действуют до окончания срока действия, но не позднее 19 января 2033 года, и не подлежат обязательно Обменному, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Проект Закона предусматривает также включение нормы по приостановке действия водительского удостоверения в связи с временным ограничением в праве управления транспортными средствами".

Эти изменения являются частью евроинтеграционных процессов Украины и призваны повысить безопасность на дорогах. Законопроект находится на рассмотрении в комитетах парламента, и дата его голосования пока не определена.

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