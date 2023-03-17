В разведке спрогнозировали частоту атак россии по Украине в ближайшее время

Сколько ракет осталось в России и сколько массированных атак будет осуществлено - ГУР

В ГУР Минобороны Украины спрогнозировали, как часто Россия может совершать массированные атаки ракетами и дронами. Враг продолжает накапливать силы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона. По его словам, массированность и частота ударов со стороны РФ будут зависеть от накопленных запасов.

Скибицкий подчеркнул, что в настоящее время РФ использует весь спектр ракетного вооружения. Это свидетельствует об уменьшении запасов страны-агрессоры.

Кроме того, Россия продолжает производить ракеты на своей территории, но это не покрывать все расходы вооруженных сил РФ.

"Из-за этого мы отмечаем, что в прошлый раз удар – это около 30 крылатых ракет – такое количество Россия способна изготовить за месяц. И соответственно все, что идет с конвейера – все идет для нанесения удара", – сказал Скибицкий.

По его словам, оккупанты должны иметь стратегический запас ракет и не могут использовать все виды этого вооружения вплоть до нуля. Поэтому в ГУР сделали несколько выводов:

Оккупанты будут продолжать наносить удары. Массированность массированных ударов будет зависеть от накапливаемых запасов. Это будет влиять на сроки.

"Если раньше они могли наносить удары каждую неделю, то сейчас мы видим возможно раз в месяц, а в дальнейшем это может быть и меньше", - оценил представитель ГУР.

Он напомнил, что на производство ракет в России влияют санкции.

Напомним, что после массированной атаки 9 марта кафиры использовали шесть дорогостоящих гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые несут самолеты МиГ-31К. В Главном управлении разведки рассказали, сколько таких ракет осталось на россии.

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