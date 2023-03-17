В разведке спрогнозировали частоту атак россии по Украине в ближайшее время
В ГУР Минобороны Украины спрогнозировали, как часто Россия может совершать массированные атаки ракетами и дронами. Враг продолжает накапливать силы.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона. По его словам, массированность и частота ударов со стороны РФ будут зависеть от накопленных запасов.
Скибицкий подчеркнул, что в настоящее время РФ использует весь спектр ракетного вооружения. Это свидетельствует об уменьшении запасов страны-агрессоры.
Кроме того, Россия продолжает производить ракеты на своей территории, но это не покрывать все расходы вооруженных сил РФ.
"Из-за этого мы отмечаем, что в прошлый раз удар – это около 30 крылатых ракет – такое количество Россия способна изготовить за месяц. И соответственно все, что идет с конвейера – все идет для нанесения удара", – сказал Скибицкий.
По его словам, оккупанты должны иметь стратегический запас ракет и не могут использовать все виды этого вооружения вплоть до нуля. Поэтому в ГУР сделали несколько выводов:
- Оккупанты будут продолжать наносить удары.
- Массированность массированных ударов будет зависеть от накапливаемых запасов. Это будет влиять на сроки.
"Если раньше они могли наносить удары каждую неделю, то сейчас мы видим возможно раз в месяц, а в дальнейшем это может быть и меньше", - оценил представитель ГУР.
Он напомнил, что на производство ракет в России влияют санкции.
Напомним, что после массированной атаки 9 марта кафиры использовали шесть дорогостоящих гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые несут самолеты МиГ-31К. В Главном управлении разведки рассказали, сколько таких ракет осталось на россии.
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