В результате ужасного землетрясения Турция сместилась на три метра – эксперт-геолог

Мощные землетрясения в Турции, произошедшие 6 февраля, привели к геологическому сдвигу. В частности, Аравийская плита, на которой размещается появившаяся страна, переместилась примерно на три метра.

Об этом сообщил профессор-геолог, президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дониоли. "Мы знаем, что разлом был активирован по меньшей мере на 150 километров со смещением даже более трех метров", – сказал ученый.

Как сообщает издание NewsBulletin, Карло Дониоли отметил, что "Аравийская плита переместилась примерно на 3 метра в направлении с северо-востока на юго-запад относительно Анатолийской плиты. Мы говорим о структуре в приграничном регионе между этим миром, миром Аравийской плиты и миром Анатолийской плиты".

По его словам, предварительные оценки указывают на то, что разлом произошел за несколько десятков секунд, вызвав это мегаземлетрясение в Турции.

"Мы говорим о непрерывном движении, плоскость разлома очень наклонена, и во время этого мы наблюдаем горизонтальное смещение двух сторон разлома. Два плавника двигались относительно друг друга. Другими словами: Турция будто бы переместилась относительно Аравийской плиты на юго-запад", - пояснил специалист.

Напомним, в Турции и Сирии 6 февраля произошло несколько мощных землетрясений. В результате мощных колебаний в странах разрушались дома, происходил разлом путей.

Первое землетрясение имело магнитуду 7,8 баллов, оно произошло ночью, его эпицентр находился вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. После него произошло более 40 афтершоков. После обеда произошло второе землетрясение магнитудой 7,5 баллов, эпицентром стал регион Кахраманмараш.

Жертвами землетрясений в Сирии и Турции стали более 5 тысяч человек (более 3400 в Турции и более 1600 в Сирии). Травмировались более 15 тысяч человек.

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