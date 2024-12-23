В РФ сгорел склад с деталями к 'Шахедам' - ГУР

На территории российской экономической зоны "Алабуга" произошел пожар, в результате которого сгорел состав с компонентами для дронов-камикадзе "Шахед", которые используются российскими военными для атак на Украину.

Об этом сообщает ГУР МОУ в Telegram. По данным ГУР, на складе хранилось 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы и тепловизионные видеокамеры, необходимые для изготовления 400 единиц "Shahed-136".

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Вся техника была уничтожена огнем. Ориентировочные потери России из-за уничтожения состава оцениваются в 16 миллионов долларов.

Разведка не уточнила, когда именно произошел пожар и каковы его причины. Однако подчеркнула, что Россия обязательно понесет ответственность за все свои преступления против украинского народа.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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