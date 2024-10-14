В РФ сгорел военно-транспортный самолет Ту-134 – ГУР (видео)

В ночь на 13 октября на аэродроме "Оренбург-2" в России сожгли военно-транспортный самолет Ту-134. Вражеский самолет сгорел в ночь на 13 октября на российском военном аэродроме "Оренбург-2".

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Самолет являлся частью 117-го военно-транспортного авиаполка российских вооруженных сил. Об этом сообщает ГУР МО.

"Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, воины СБУ за неделю уничтожили 10 танков, 33 бронированных боевых машин, 18 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, а также 4 системы ПВО и одну систему радиоэлектронной борьбы.

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