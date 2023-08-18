В россии снова взорвался БПЛА в районе Москва-сити: повреждено здание Экспоцентра (видео)

Ночью 18 августа в столице россии в области бизнес-центра Москва сети вспыхнул взрыв, повлекший повреждение здания "Экспоцентра".

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Инцидент произошел недалеко от башни комплекса, сообщают источники, в том числе российские Telegram-каналы "Baza", "Shot" и "ВЧК-ОГПУ", а также мэр москвы в сети Telegram, Сергей Собянин.

По полученной информации от "Baza", свидетели происшествия зафиксировали момент перед взрывом, когда беспилотный летательный аппарат пролетел над районом. Впоследствии произошел взрыв, приведший к видимому столбу дыма в месте инцидента.

Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил информацию со стороны властей, заявив, что силы противовоздушной обороны вовремя отреагировали и сбили беспилотный летательный аппарат, а обломки аппарата попали на территорию комплекса "Экспоцентр". По его словам, значительных повреждений здания не произошло, и, к счастью, обошлось без пострадавших.

Согласно сообщению канала Shot, спасатели оперативно прибыли на место происшествия для оценки ситуации и возможного вмешательства.

В настоящее время детали инцидента еще подлежат расследованию, а власти работают над установлением причин и дальнейших шагов.

Напомним, утром 11 августа в Москве раздался взрыв. Выяснилось, что силы ПВО отражали атаку беспилотника.

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