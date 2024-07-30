В российском Нижнекамске смерч разбрасывал самолеты по аэропорту (фото, видео)

В Татарстане (россия) 30 июля был замечен смерч. В частности, стихия разыгралась в международном аэропорту Нижнекамска "Бегишево".

По данным местных пабликов, сильный смерч перевернул и повредил четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42, принадлежащих Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации.

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Как сообщают местные медиа, метеорологи предупреждали о сильных осадках и порывах ветра до 24 м/с. Однако масштабы разрушений, вызванных стихией, оказались значительно больше, чем ожидалось.

Смерч перевернул самолеты в Бегишево. Источник: t.me/aviatorshina Смерч перевернул самолеты в Бегишево. Источник: t.me/aviatorshina

Смерч перевернул самолеты в Бегишево. Источник: t.me/aviatorshina Смерч перевернул самолеты в Бегишево. Источник: t.me/aviatorshina

Помимо повреждения самолетов пострадал ангар с аэропортовой техникой. Также пострадали двое работников аэропорта, получивших ушибы, но от госпитализации отказались.

российские СМИ пишут, что в результате смерча в аэропорту повреждены хозяйственные и административные сооружения, также повреждена техника, в том числе авиационная.

По данным Telegram-канала "Авиаторщина", кроме учебно-тренировочных самолетов Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, поврежден вертолет.

"В какой-то момент над аэродромом образовался смерч, который сорвал со зданий склада и ангара металлическую обшивку, повалил деревья и уронил секцию бетонного забора… По нашим данным, по всей стране сегодня насчитывается чуть более 45 учебных двухдвигательных самолетов Diamond-42. И только дев пять из них имеют действующий сертификат летной годности: четыре у СПбГУ ГА, еще пять у Ульяновского института гражданской авиации", – говорится в сообщении.

Аэропорт "Бегишево" им. Н.В. Лемаева расположен в 29,5 км от Нижнекамска и 25 км от Набережных Лодок. Открыт для международных полетов 1998 года.

Напомним, 27 июля 2024 года в Волгоградской области рф упал российский истребитель Су-34.

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