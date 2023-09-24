В российском Пулково и Шушарах исчез свет после 'хлопка' (видео и фото)

В российском аэропорту Пулково и в Шушарах (поселок Пушкинского района Санкт-Петербурга) исчез свет. Местные жители соцсетей сообщили, что перед блэкаутом они услышали "хлопок" и увидели в небе вспышку.

Издание "Фонтанка" пишет, что в Шушарах жители остались без воды и света.

"В Шушарах практически полностью нет электроэнергии. Полностью без электричества Первомайская, Пушкинская, Валдайская улицы и Витебский проспект. Не работают светофоры и магазины. На въезде скапливается пробка", – пишет издание.

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Местным, звонившим в аварийные службы, сказали, что работы по восстановлению закончат поздно ночью.

В городских пабликах публикуют фото и видео погрузившихся в темноту домов. Жалуются жители поселка на проблемы с интернетом и водой.

В аэропорту Пулково также исчезал свет – сработали автоматические системы защиты.

"В настоящее время электроснабжение воздушной гавани осуществляется в полном объеме", – пишет издание.

Отмечается, что в зале вылета внутренних рейсов в Пулково в 19.30 было временное переключение электричества из-за нарушения подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее оккупационные власти Севастополя заявляли, что в Верхнесадовом и Каче силы российского ПВО сбили беспилотники, после чего начался пожар - "загорелась сухая трава".

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