В Ростовской области РФ после атаки дронов горят две нефтебазы (видео)
28 августа в результате атаки дронов возникли пожары на двух нефтебазах в Ростовской области РФ.
Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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По предварительной информации, горит комбинат "Атлас" Росрезерва. Нефтебаза принадлежит Федеральному агентству по Государственным резервам и использовалась для снабжения оккупационной армии топливом.
По словам Голубева, около 3.00 ночи в Ростовской области было сбито 4 БПЛА, пострадавших нет.
Напомним, 20 августа армия РФ атаковала детское кафе в Малокатериновке Запорожской области, в результате чего трое детей получили ранения.
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