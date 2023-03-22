В РПЦ призвали бомбить Украину со словами 'Господи, помилуй' (видео)

Протоиерей РПЦ и предатель Украины Андрей Ткачев призвал россиян наносить удары по украинским городам со словами молитвы. По словам священника, заряжать "Грады" надо с фразой "Господи, помилуй".

Видео с его новой проповедью было распространено в российских Telegram-каналах. На ней он не только оправдывает российскую вооруженную агрессию, но и поощряет ее.

Читайте также: "Это не только россия": патриарх РПЦ Кирилл заговорил о "русском мире", который якобы "сквозь"

"Без молитвы пакетное снаряжать. Каждую сигару засовываешь – "Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй". И так далее, и так далее, и так далее. Не потому, что хочется, а потому, что надо", – призвал Ткачев.

Примечательно, что Ткачев ранее неоднократно призывал россиян уходить и убивать украинцев. По его словам, если перед смертью на войне помолиться, попадешь в рай.

Добавим, Андрей Ткачев родился и вырос во Львове. С 2004 года он служил в храме Киево-Печерской лавры. Впрочем, в 2014 году переехал на россию, регулярно критиковал Украинскую православную церковь и читал проповеди в Храме Христа Спасителя и в Успенском соборе в Москве.

Напомним, 25 ноября СБУ провела обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Во время мер силовики застали в постели с 17-летним певчим местного хора секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Архимандрита Никиту.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !