В сафари-парке в США два самца фламинго впервые стали родителями: фото малыша

В зоопарке Сан-Диего произошло трогательное событие: пара самцов фламинго, в возрасте около 40 лет, успешно высидели и вскармливают птенца. Эта пара принадлежит к меньшим фламинго, обитающим в Африке к югу от Сахары и западной Индии.

Сначала фламинго тренировались с поддельным яйцом, а затем им вверили настоящее. Они чередовались при высиживании яйца и кормлении птенца "молочком" из верхних отделов пищеварительного тракта.

Этот способ кормления характерен для фламинго и позволяет как самцам, так и самкам участвовать во вскармливании потомства, пишет IFLScience.

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Птенец фламинго. Источник: Ken Bohn/San Diego Wildlife Alliance Птенец фламинго. Источник: Ken Bohn/San Diego Wildlife Alliance

История фламинго-родителей не уникальна. В разных уголках мира все чаще фиксируются случаи, когда однополые пары птиц успешно выводят птенцов. Такие истории свидетельствуют, что понятие семьи и отцовства гораздо шире, чем мы привыкли считать.

Способность птиц, в частности фламинго, воспитывать потомство независимо от пола, вызывает восхищение и подчеркивает инстинкт заботы о потомстве, который присущ многим видам животных.

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