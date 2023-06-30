В сафари-парке в США обезьяны помогают смотрителю мыть собаку (забавное видео)

Коди Энтл – известный в США дрессировщик животных и сын Дока Энтла, руководителя Myrtle Beach Safari. Он получил прозвище "настоящий Тарзан" из-за своего почти постоянного пребывания в сафари-парке и работе с животными.

Он время от времени выкладывает на своей странице в Инстаграме интересные видео с жителями сафари-парка. Он "общается" с тиграми, слонами, гиенами, обезьянами и т.д.

На работу с ним ходят и его собаки. Они тоже привыкли к общению с жителями сафари-парка.

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На этот раз Коди Энтл показал, как его пес играл в бассейне с детенышем шимпанзе.

А еще – как обезьяны помогали ему мыть собаку.

Взрослые шимпанзе, следуя примеру своего дрессировщика, помогали ему намыливать собаку, послушно сидевшую в маленьком надувном бассейне. При этом они были очень усердными. В мгновение ока собака так расслабилась, что даже закрыла глаза от удовольствия.

Коди также показал, как обезьяны не покидают его и постоянно за ним ходят. Однажды они забрались к нему в душ и помогли вымыть волосы.

Сам Коди вырос, работая с животными в заповеднике. Когда он был младше, он помогал своему отцу Доку Антлу дрессировать тигров. Сейчас он главный тренер заведения и путешествует в Азию и Африку, чтобы помочь обучать персонал других заведений дикой природы.

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